Eunice wurdt noch steviger: koade read yn Fryslân

Eunice wurdt in stoarm mei 'orkaaneftige wynstjitten', is de foarsizzing fan waarman Piet Paulusma. Der komme wynstjitten yn krêft 12.

Koade read jildt yn Fryslân oant freedtenacht 3.00 oere. "Jûn en fannacht set de stoarm yn it kust- en Waadgebiet noch wol troch", seit Paulusma, dy't ôfslút mei in warskôging. "Goed foarsichtich wêze. En as je net de doar út hoege, bliuw dan thús. Gean net mei in oanhingwein op paad en frachtweinen moatte der ek om tinke."