Grutte brân yn pleats Tsjummearum, protte reekûntwikkeling

De brânwacht is manmachtich teplak oan de Swaerderdyk. Der binne fjouwer brânwachtauto's en twa heechwurkers. Dy besykje om it wenhûs by de pleats te behâlden. In part fan de pleats is al ynstoart. In kraan sil it achterein fan it gebou út elkoar helje, om de brân better bestride te kinnen.

De reekwolken binne fan grutte ôfstân te sjen, der is in NL-Alert útjûn. "Bliuw út de reek, slút ramen en doarren en doch de fentilaasje út", seit Baukje de Wal fan de brânwacht.