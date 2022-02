Twadde boosterprik foar âlderein en risikogroepen | Test- en priklokaasjes nei 13.00 oere ticht

Fjouwer risikogroepen moatte de kâns krije om ynkoarten in twadde boosterprik te heljen tsjin it coronafirus. It giet om minsken fan 70 jier en âlder, folwoeksenen mei it syndroom fan Down, minsken mei in slimme ymmúnsteuring en om bewenners fan ferpleechhuzen.

Dat advisearret de Gezondheidsraad, dy't der rekken mei hâldt dat de ferrommingen fan de coronamaatregels soargje sille foar in "een kortstondige toename in het aantal besmettingen". Minsken út de kwetsbere doelgroep kinne slim siik wurde en ha mear kâns op ferstjerren. Dêrom soene se no al in twadde boosterfaksinaasje krije moatte.