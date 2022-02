Gezondheidsraad: twadde boosterprik foar âlderein en kwetsberen | Test- en priklokaasjes ticht

De 25 boargemasters fan it Veiligheidsberaad beprate moandei de konklúzjes en oanbefellingen út it rapport Aanpak Coronacrisis, Deel 1 fan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).



Nei't it rapport útkaam, lieten de boargemasters al witte dat se it iens binne mei de krityk op it coronabelied: oan it begjin fan de krisis soe der te folle omtinken west ha foar de soarch. Oare sektoaren krigen dêrtroch net genôch romte. De boargemasters ha de maatskiplike gefolgen fan de krisis en de coronamaatregels faak ûnderstreke.

De digitale gearkomste fan moandei is in earste besprekking fan it rapport fan de OVV. Op 21 maart sille de boargemasters der fierder oer prate. Moandei is minister Dilan Yesilgöz fan Justysje en Feiligens by de presintaasje en besprekking.