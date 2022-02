Earste ferrommingen geane hjoed yn

In part fan de oankundige ferrommingen fan de coronamaatregels giet hjoed yn. De hoareka en de kultuersektor meie langer iepen bliuwe, oant 01.00 oere nachts.

Op lokaasjes mei minder as 500 minsken dêr 't it coronatiden op dit stuit nedich is, is in mûlkapke net mear nedich. Ek hoecht in fêst sitplak net mear, en ferdwynt de oardelmeterregel.

Yn it iepenbier ferfier en yn de loftfeart is it dragen fan in mûlkapke noch wol ferplichte.