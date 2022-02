Jopie syn katedraal is wer iepen foar publyk

De ruten fan de skodoarren binne noch smoarch. Skjinmeitsje mei noch net want de rânen binne krekt kit. Yn de winkel binne de frijwilligers drok dwaande de foarrieden oan te foljen en efkes fierderop moat de houten flier noch poetst wurde. It binne de lêste putsjes dy't noch dien wurde moatte foar't it hjoed wer iepen kin.

Museum as katedraal

Der is hurd wurke om it oarspronklike idee fan it museum wer goed nei foaren te bringen, seit direkteur Peter Miedema. "Jopie wilde een kathedraal voor zijn kunst. Dat aspect komt is na deze verbouwing nog beter zichtbaar."

De arsjitekten ha by it ûntwerp fan it gebou dêr al rekken mei hâlden. Sa binne der sydbeuken en hingje ûnder it plafond bogen fan cortenstiel. "Dat verwijst naar Jopie zijn verleden als oud-ijzerhandelaar en dat gevoel van die kerk wilden we eigenlijk weer terug halen in de verbouwing die we nu achter de rug hebben."