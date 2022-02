De arsjitekt fan Irene Schouten har goud: "Fantastysk dat it ta útbloei komt"

En dan binne der noch wol wat saken. Marijke Groenewoud út Hallum ried in geweldige 1.500 meter, mar miste it brûns op 0,16 sekonde. Dat soarge dochs foar teloarstelling. "En ek Jorrit (Bergsma, red.) sit neist de medaljes", sei Samplonius mei merkbere spyt yn syn stim. "Mar we ha noch kânsen."

De twa gouden medaljes steane op namme fan Irene Schouten, dy't de 3.000 en de 5.000 meter wûn. Samplonius wurdt sjoen as arsjitekt fan dat sukses. "Jillert (Anema, red.) en ik wurkje goed gear", seit er. "We ha deselde fyzje op topsport. We ha Irene it fertrouwen jûn yn har mooglikheden. En it is fantastysk om te sjen dat it hjir ta útbloei komt."

"Wolle graach mear"

Op it stuit dat Schouten goud wint, kin Samplonius wol genietsje. Dochs kin er ek hiel goed de teloarstelling fan de sporters begripe as de medalje in oare kleur hat. "Sjoch nei Suzanne Schulting. Dêr gongen woansdei allegear emoasjes troch har hinne. Oan de iene kant is brûns fantastysk, mar se woe noch in kear goud ha. Dan is de teloarstelling begryplik."

Dat wie mei Marijke Groenewoud ek sa. De 23-jierrige Hallumse makke har olympyske debút ferline wike. "Dan is in fiifde plak hiel knap, mar je wolle dochs hiel graach dat it mear is."