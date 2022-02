LIVEBLOG: Wetterskip stelt dykbewaking yn | Gjin Arrivabussen nei 15.00 oere

Stoarm Eunice hat soarge foar de hurdste dy't ea metten is yn Ingelân. It giet neffens de Ingelske waartsjinst Met Office om in fleach fan hast 200 kilometer yn de oere, dy't freedtemoarn metten waard op it Isle of Wight, oan de súdkust fan it Feriene Keninkryk.

It eilân leit yn it part fan Ingelân dêr't koade read ôfkundige is fanwege stoarm Eunice. Yn de rest fan it lân jildt koade oranje of giel. De Met Office warskôget foar libbensgefaarlike situaasjes troch it needwaar.

Yn Ingelân en it suden fan Wales soarget Eunice foar skea en oerlêst. Sa hat de wyn it dak fan de O2 Arena yn Londen diels ferwoaste. Skoallen binne sletten en flechten, treinritten en feartsjinsten binne skrast.