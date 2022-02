LIVEBLOG: Fryslân makket him op foar stoarm Eunice

Sa't it der no nei útsjocht, komt der dykbewaking yn Harns. Dat seit dykgraaf Luzette Kroon fan Wetterskip Fryslân. Fanwege de hurde wyn en it hege wetter is dat nedich. "Dijkbewaking houdt in dat onze mensen de dijk ter plekke inspecteren. Ze kijken of er plekken zijn ontstaan die moeten worden gerepareerd."

It Wetterskip nimt mear maatregels. De kearmuorre by Harns is sletten, slûzen by Goaiïngaryp en De Broek ek en it gemaal by Starum stiet oan. "Door de harde wind was er gisteren al een scheefhang in ons boezemsysteem, dat houdt in de kanalen, vaarten en meren. Aan de zuidoostkant is het hoog, in het westen laag. Bij Stavoren kan het dan zelf té laag worden om nog uit te malen."

Wetterstân heech freedtejûn

De heechste wetterstân wurdt freedtejûn let ferwachte, tusken 23.00 en 00.00 oere. It Wetterskip ferwachtet dat it by Harns 3,30 meter boppe NAP wurdt, op de eilannen 2,70 meter.

Alle dagen by it Wetterskip binne "leuk", seit Kroon, mar dizze dagen meitsje it wurk echt spesjaal. "Dit zijn dagen waarop we extra alert moeten zijn, omdat we zeker willen weten dat alles in orde is."