LIVEBLOG: Diken nei feartsjinsten op Waadeilannen strûpe ûnder

Rykswettersteat ferwachtet dat inkelde diken nei feartsjinsten fan de Waadeilannen freed letter op de dei ûnder wetter rinne sille. Ek bûtendykse havengebieten kinne ûnder wetter komme te stean troch de swiere súdwesterstoarm Eunice dy't oer Nederlân raast.

In soad feartsjinsten binne al skrast foar freed oan de ein fan de dei. By de hiele kust del is sprake fan hege wetterstannen tusken freedtejûn en sneontemoarn. It wetter berikt sneon it heechste punt yn it Noarden. Op it Waad sil nei alle gedachten in soad dún ôfslaan, mar dat werstelt himsels wer.