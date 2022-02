Dit wie de stoarmdei yn Fryslân: koade read, skea op tal fan plakken

Dit is foar no it lêste nijs dat wy yn dizze liveblog bringe oer it stoarmwaar. Moarnier binne wy der wer. Op Omrop Fryslân-radio is fan 08.00 oere ôf ek omtinken oan de stoarm, mei ûnder oare de brânwacht. Fansels bringe wy ek op ynternet en op de app wer it wichtichste nijs.