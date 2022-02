Nim gjin risiko's mei it Waad, warskôget UNESCO-kommisje

"Neem geen risico's en vermijdt schade", wie dan ek har advys yn in rûnetafelpetear oer it Waad.

Mesken fan de wet

Schelhaas sjocht ek dat yn oare wichtige natuergebieten yn it bûtenlân socht wurdt nei 'mesken' yn de wet om 'ja' te sizzen tsjin nije minsklike aktiviteiten. Dêrmei rinne de kearnwearden fan it Waad - op basis wêrfan't it de status fan wrâlderfguod krigen hat - lykwols wol gefaar.

Omdat it net goed giet mei de natuer op en by it Waad "kan er niet veel". Sy wie ien fan in ferskaat oan saakkundigen en belanghawwenden dy't de Twadde Kamer bypraten oer hoe't je ta in sûne Waadnatuer komme moatte. UNESCO is in organisaasje dy't diel útmakket fan de Feriene Naasjes en hat it Waad de wrâlderfguodstatus jûn.

Nij belied

De Keamerleden binne útnûge troch minister Minister Christianne van der Wal fan Natuer en Stikstof om mei te tinken oer nij belied dat folle mear dúdlikheid jaan moat oer wat der wol en wat der net kin op it Waad. Dan giet it bygelyks oer mynbou, fiskerij en it baggerjen fan soalen.