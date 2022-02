Schoorstra: 'Het verhaal van Nederland' is negative byldfoarming en skiednisferfalsking

Friezen wiene in Germaanske stam mei sibbefoarming. Kinst it sjen as in soart grutte famylje, fertelt Schoorstra. Bern wiene it alderwichtichste. Dy offerje jo net samar as de rispinge ôffalt. "Dat is de grutst mooglike ûnsin."

De NTR dekt him op de eigen site alfêst in bytsje yn tsjin dit soart beskuldigingen. It giet yn dizze searje om in ynterpretaasje, stiet dêr te lêzen. Se jouwe wol ta guon dingen oanpast of derby helle binne om de searje dramatysker te meitsjen.

Dêr moat Schoorstra neat fan hawwe: "It giet hjir om negative byldfoarming. De Friezen wurde as in semy-barbaarske maatskippij delset dêr't minsken harren bern ferdrinke as it lân te min opbringt."