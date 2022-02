HEA! Buorkje mei in eigen fisy

In eigensinnige boerefamylje, dat is de famylje Monkelbaan út Jonkerslân. Op de pleats komt it allegearre net sa krekt. Yn 2014 seach HEA! by harren. De pappegaaien fleane troch de keamer en soan Obe Jan rydt mei in sloopauto oer it hiem. Mar der wurdt hurd wurke mei de hiele famylje en se binne sljocht opinoar en op it fee.