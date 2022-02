Freed koade oranje fanwegen stoarm Eunice

Der kinne wynstjitten komme fan 120 oant en mei 130 kilometer yn de oere, yn it Waadgebiet mooglik noch hurder. Koade oranje jildt yn Fryslân freed fan 14.00 oere ôf. De hurde wyn begjint al earder, dêrom jildt earst noch koade giel.

De stoarm kin soargje foar omfallende beammen en losse takken en foar gefaarlike situaasjes foar ferkear en wettersport.

Hege wetterstân

Freedtejûn wurde der hege wetterstannen ferwachte troch in kombinaasje fan de stoarm en it tij. Rykswettersteat ferwachtet freedtejûn om 23.00 oere hinne in wetterstân fan 3,30 meter boppe NAP. By Amelân, Skiermûntseach en Lauwerseach giet it om 2,70 meter en by Skylge om 2,35 meter boppe NAP.

As de wetterstân boppen de 3 meter komt, sil Rykswettersteat dykwacht ynstelle. Dêr nimme se moarnier in beslút oer.

Oerlêst Dudley

Dudley soarge woansdeitejûn en tongersdeitemoarn foar skea op tsientallen plakken yn Fryslân. Yn de measte gefallen gong dat om beammen dy't omfoelen, mar hjir en dêr wienen ek ferkearsûngelokken en by Aldehaske foelen heechspanningskabels op de dyk.