Fûgelbeskerming sleept ministearje foar rjochter om spjirringfiskerij

Ek Rykswettersteat en de provinsje Fryslân binne net bliid mei de fergunningen.

Stirns en grutte seachbek ha spjirring nedich

De spjirring hat swiet wetter nedich om te paaien. It is dus wichtich foar de fisksoart, dêr't it net sa goed mei giet, om hinne en wer swimme te kinnen troch de spuislûzen. It is ek wichtich foar fûgelsoarten lykas de stirns en de grutte seachbek dat der foldwaande spjirring is. De fûgels lije ûnder de efterútgong fan de spjirring.

De fergunningen foar spjirringfiskerij binne ôfjûn foar fiif jier. Fûgelbeskerming is benaud dat de spjirringstân en dus ek fûgelsoarten dat net oerlibje. Neffens de Fûgelbeskerming binne de fergunnings ûnrjochtmjittich ferliend. De foarsjenningerjochter yn Utrecht bûcht him freedtemiddei oer de saak.