Noarden freget Ryk om tsientallen miljoenen foar stikstofoanpak

It giet om in oanfraach foar in bydrage fan 20 oant 40 miljoen. Sawat in fjirde fan de Nederlânske melkfeesektor wurket yn de trije noardlike provinsjes. Dizze boerebedriuwen binne foar it grutste part sa't dat hjit 'grûnbûn'. Dat betsjut dat se dong fan de kij op eigen grûn útride kinne. Dêrom sjogge de provinsjes goede mooglikheden foar yn ferhâlding ienfâldige maatregels.

Ammoniak

Dan giet it konkreet om maatregels foar in legere ammoniakútstjit dy't gjin grutte gefolgen hawwe foar it buorkjen fan de boeren sa't se it no dogge. Dat kin bygelyks troch kij yn de greide te weidzjen.

Kij yn in lisboksstâl soargje foar in hegere ammoniakútstjit as kij yn de greide. Yn de stâl komme stront en de mige fan de kij trochinoar. Troch dy ferminging ûntstean gemyske prosessen en in hege ammoniakútstjit.