Stroomnet De Gordyk en omkriten is fol, bedriuwen kinne gjin stroom weromleverje

De maksimale kapasiteit is berikt by De Gordyk, neffens Liander. Bedriuwen krije no nul op it rekest as se in nije oansluting oanfreegje. Dat moat as se 'de eigen stroom' fan wynmûnen of sinnepanielen op it stroomnet sette wolle.

Netwurk rekket fol

Netbehearders jouwe al moannen oan dat it netwurk yn Nederlân op hieltyd mear plakken folrint. Yn Fryslân binne der problemen yn Drachten, Ljouwert en Aldehaske. Dat komt troch de tanimmende fraach nei elektrisiteit en de rappe opkomst fan sinne- en wynenerzjy.

Utwreiding is net samar klear

Der binne plannen om de kapasiteit út te wreidzjen. Dêr is in soad jild foar nedich. De útfiering kostet ek in soad tiid, ûnder oare omdat de oanfraach fan fergunningen lang duorret.

Dêr komt noch by dat de netbehearders al sûnt langere tiid dreech oan technysk personiel komme kinne om it wurk út te fieren.