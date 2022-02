Olympyske karriêre Wüst klear: "Over vier jaar ga ik lekker aanmoedigen"

Nei har lêste olympyske race gong Wüst fuort by de medaljewinners del. "Ik heb zo vaak tegen Miho gereden, we hebben veel mooie races uitgevochten. Ik heb heel veel respect voor haar, ze zette nu ook een waanzinnige race neer. Dat vind ik mooi. Ik houd van de schaatssport en dan vind ik dit fantastisch."

En se is like bliid mei it sulver foar Leerdam en it brûns foar Bowe. "Brittany en ik zijn vrienden. En Jutta zal teleurgesteld zijn, maar ze moet hartstikke trots op zichzelf zijn."

Oer fjouwer jier oanmoedigje

Wüst beëniget har olympyske karriêre mei seis gouden medaljes, fiif kear sulver en twa kear brûns.

It besef dat dit har lêste olympyske optreden wie, is der flak nei de race noch net. Se is net benaud foar melangoly. "Het is echt mooi geweest nu, na zestien jaar. Over vier jaar ga ik iedereen lekker aanmoedigen."