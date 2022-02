LIVE: Noord Nederlands Orkest mei wurken fan Boulanger, Ravel en Dvorák

Lili Boulanger ferstoar op har fjouwerentweintichste oan tuberkuloaze en dêrmei ferlear de Frânske muzyk in grutte belofte. Yn dit diel fan it konsert klinke twa karakteristike wurken: sfearfolle, dreamerige muzyk, sa't dy allinnich yn Parys om it jier 1900 hinne skreaun waard.

Ravel

In hiel oar soarte 'Parys' hearst yn 'Pianoconcert in G' fan Maurice Ravel. Dat is typyske muzyk fan de jierren 20, mei in flinke skeut jazz. It giet jûn om in typysk Ravel-stik: boartlik en kleure troch solo's út alle hoeken fan it orkest. Yn 'Pianoconcert in G' solearret de Nederlânske pianist Thomas Beijer.

Dvorák

Amerikaanske ynfloeden wiene al in hiele iuw earder te hearren, yn de Njoggende Symfony fan Antonín Dvorák. Dizze Tsjechyske komponist wie nei New York ferhuze, dêr't er him ynspirearje liet troch Amerikaanske folksmuzyk, én troch de enoarme ûnwennigens nei syn heitelân.