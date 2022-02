Antoinette de Jong fiifde op 1.000 meter, Wüst sechsde

De tiden fan De Jong en Wüst waarden ferbettere troch de tredde Nederlânske rider, Jutta Leerdam. Dy wie mei 1.13,83 mear as in sekonde rapper as de twa Fryske outsiders.

Goud foar Miho Takagi

Leerdam seach dêrnei dat de Japanske topfavorite Miho Takagi noch wer rapper wie. Takagi hie al trije kear sulver pakt yn Peking, mar ried mei 1.13,19 no yn in olympysk rekôr nei it goud. Yn de slotrit lei de Amerikaanse Brittany Bowe beslach op it brûns.

Yn de kantline fan it sprintgeweld ried Ellia Smeding út Harns nei 1.17,17. Se komt út foar it Feriene Keninkryk. Mei har tiid waard se 23e.