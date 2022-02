Húsdokters yn de knipe troch syktefersom | Nederlân brânkearn op coronakaart ECDC

Yn grutte dielen fan Europa is in delgong fan it tal coronagefallen te sjen, mar Nederlân is ien fan de grutste brânkearnen op de kaart fan sûnenstsjinst ECDC.



De kaart fan ECDC hat fjouwer kleuren: grien, oranje, read en donkerread. Likernôch hiel Europa stiet al wiken op donkerread, it heechste warskôgingsnivo. Yn 144 fan de 216 regio's wurdt it tal besmettingen lykwols minder. Yn 72 gebieten nimt it tal positive tests noch hieltyd ta.



Nederlân is foar de fjirtjinde kear donkerread en hat sadwaande noch hieltyd it heechste warskôgingsnivo. Oerisel is nei ferhâlding de provinsje mei de measte positive tests yn Nederlân. Yn de ôfrûne twa wiken wiene der 9450 positive tests de 100.000 ynwenners. Dizze provinsje stiet dêrmei fjirde op de Europeeske ranglist fan plakken mei de measte coronabesmettingen. Fryslân stiet op it tsiende plak.

Efterstân fuortwurke

It RIVM hat ferline wike de grutte efterstân fan it tal positive coronatests fuortwurke. Dizze sifers binne earder net meinaam op de kaart fan it ECDC; dêrom is it tal positive testen no sa heech, lit it RIVM witte.