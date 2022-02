Earste dei sûnder positive tests yn Peking | 31 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen

It syktefersom yn Nederlân is yn jannewaris fierder tanaam. Dat melde arbotsjinsten ArboNed en HumanCapitalCare. Foar it earst sûnt it begjin fan de pandemy waard mear as de helte fan it syktefersom feroarsake troch corona. Benammen yn de sûnenssoarch en de yndustry wiene in soad minsken siik.



De arbotsjinsten sjogge wol dat wurknimmers dy't covid hân ha, no flugger wer oan it wurk kinne dan doe't de deltafariant noch dominant wie. "Hoewel corona meer ziekmeldingen veroorzaakt, zien we sinds de komst van de omikronvariant en boostercampagne dat besmette werknemers sneller herstellen", seit Jurriaan Penders fan HumanCapitalCare. "Van deze groep is 73 procent na twee weken hersteld. In november, toen we nog te maken hadden met de deltavariant, was dat 57 procent."