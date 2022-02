Coronanijs 17 febrewaris: Húsdokters yn de knipe troch syktefersom

De Gezondheidsraad publisearret freed in advys oer in mooglike twadde boosterprik tsjin it coronafirus. Minister Ernst Kuipers (Folkssûnens) hie ein jannewaris om dat advys frege.

Kuipers wol fan de Gezondheidsraad hearre oft it nedich is om 'yn de kommende moannen' in nije boosterkampanje út te fieren, en oft it helpt by it behearskjen fan de pandemy. Hy wol bygelyks witte oft alle folwoeksenen dan in boosterprik oanbean krije moatte soene of allinnich minsken út risikogroepen. Ek freget de minister hokker faksins brûkt wurde moatte soene en hoefolle tiid der tusken de twadde booster en de lêste prik sitte moatte soe.

Kuipers' foargonger, Hugo de Jonge, hold earder rekken mei op syn minst noch trije boosterrondes. De earste dêrfan soe yn it twadde fearnsjier fan dit jier wêze, dus yn april, maaie of juny. Yn it neijier soe in nije ronde folgje, en takom jier soe der noch in kampanje wêze kinne.