"30 persint minder fee? Jou ús perspektyf"

Christian Koning is sa'n jonge boer. Hy sit yn de maatskip en hat koartlyn bot oan it ynvestearjen west: "Besteande stâlen ha we fernijd mei in soad romte foar de kij. No binne we klear foar de takomst."

It is syn takomst, mar wol ien fol ûnwissichheden. "Wy wolle dúdlik belied op langere termyn foar de agraryske sektor. De polityk bemuoit 'm der bot mei, mar komt noait mei konkrete foarstellen", seit Koning. "In foarbyld is dat wy noch noch wachtsje op wat en net kin mei it útriden fan dong."