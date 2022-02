Smoarge sleatten yn Marrum nei lekkaazje út dongfergister

Meiwurkers fan it bedriuw ûntdutsen de lekkaazje tiisdei. Troch in minsklike flater wie by de dongfergister in klep iepenset. Dêrtroch koe stikstofryk wetter út de ynstallaasje sa de omjouwing ynstreame.

Ferfanger fan keunstdong

De lekkaazje fan de saneamde 'tinne fraksje' hat nei alle gedachten in wike duorre. "Dunne fractie is stikstofrijk en wordt gebruikt door boeren in de omgeving, als vervanger van kunstmest", seit manager Arnout de Vries fan Biogas.

Doe't de lekkaazje ûntdutsen is, binne de FUMO en Wetterskip Fryslân ynljochte. Ferskate pompweinen ha it smoarge wetter út de sleatten helle. "Ook zijn we begonnen met baggeren zodra dat kon", seit De Vries. "Zodoende hebben we geprobeerd de zaken in te perken, voor zover mogelijk."