Troch Berber Bijma oprjochte stichting SOVIDZ wurdt opheft: "Us wurk is dien"

It fernuveret Bijma noch altyd hoe't it safier komme koe. "Hoe ha we it eins salang gean litte kinnen? Dy hiele earste lockdown fan trije moannen, de lanlike sluting fan ferpleechhuzen en wensoarchsintra. Hoe ha we dat salang akseptearje kinnen?"

Se tinkt net dat it ea wer barre sil. "Ik kin my net yntinke hokker minister oft dat beslút nochris doart te nimmen. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid hat no befêstige dat we dit nea wer sa dwaan moatte."