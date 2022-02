Shorttrackbûnscoach Otter: "Het gevoel dat we iets hebben laten liggen"

Troch Suzanne Schulting en de frouljusôflossingsploech wie der wol ien gouden medalje mear te fieren as yn 2018. Dêrfoaroer foel der no, mei de mingde ôflossing as nij ûnderdiel, in ekstra medalje te fertsjinjen. Dy kâns liet Oranje lizze.

"Ik heb toch wel het gevoel dat we wat laten liggen", sei Otter nei de sechsde en lêste dei fan it olympyske shorttracktoernoai, dêr't Schulting op de 1.500 meter it mei brûns dwaan moast.

Ungelok yn in lyts hoekje

Schulting pakte dizze Spelen twa kear goud, ien sulveren medalje en ien brûnzen. Foarôf hie se hope op mear. "Maar ik wist wel dat vier keer goud halen een lastige opgave zou worden. Zeker in een sport als shorttrack, waarbij je niet alles zelf in de hand hebt en een ongeluk in een klein hoekje zit. Dat zag je nu ook", seit Schulting, dy't it sicht op goud yn de finale fan de 1.500 meter ferlear nei't de Sinese Yutong Han har hast de baan úttreau.