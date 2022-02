Stoarm gjin spulbrekker by transport meters lange lizzers fan Haitsma Beton

Goed twa meter heech en 55 meter lang, sa grut binne de lizzers dy't dizze wike ferfierd wurde fan Koatstertille nei It Hearrenfean. Dêr wurde se tydlik opslein om letter yn Kampen brûkt te wurden by de oanlis fan de Roggebotslûs by Kampen. "Se fange wol wyn", seit Hendrik Herder fan Haitsma Beton. "Mar se weagje sa'n 145 ton. Dan falt it allegear wol wat mei."

Ein omride

Maklik is it transport net. Om't se net oer de brêge oer it Prinses Margrietkanaal by Koatstertille meie moatte de frachtweinen in hiel ein omride. Herder: "We ride dan ek earst fia Quatrebras nei Dokkum ta. Dêr kinne we omkeare en sa de rit nei It Hearrenfean meitsje." In rit dy't mei in lúkse auto goed in healoere duorret, nimt no 2,5 oere yn beslach.

Om't it sa'n grut transport is, stiet der in ekstra bestjoerder achterop de kombinaasje. Yn de krappe bochten kin hy it achterein los bestjoere. "Dat is met dit weer niet het leukste klusje", seit de betsjoerder. "Maar dikke kleren aan en dan gaan. Als we Dokkum hebben gehad dan stap ik voorin. Een stuk comfortabeler."

It transport fan yn totaal 27 lizzers moat freedtenacht klear wêze.