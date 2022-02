Aris ûnderút by Donar Grins, gjin kâns mear op Elite Gold yn BNXT League

Yn de Elite Gold spylje de bêste fiif teams út Nederlân en de bêste fiif teams út België tsjin inoar. Troch it ferlies is Aris no lykwols feroardiele ta de Elite Silver mei de ûnderste seis teams út Nederlân en de ûnderste fiif út België.

Tredde kear yn ien wike

Ferline wike spile Aris ek al twa wedstriden tsjin Donar. Dy giene beide ek ferlern. Yn de heale finale fan it bekertoernoai wiene de Grinzers oer twa wedstriden mei mar leafst 43 punten te sterk.

Aris begûn hiel min oan de wedstriid en pakte yn de earste twa kwarten respektyflik acht en tsien punten. By it skoft stie der dan ek in grutte efterstân op it skoareboerd: 39-18. Yn de twadde helte kamen de Ljouwerters op stoom en wûnen se sels beide kwarten. De efterstân wie lykwols al te grut om noch goed te meitsjen.

Play-offs

Nettsjinsteande it ferlies makket Aris noch wol kâns op pleatsing foar de Nederlânske play-offs. Dêrfoar moatte se yn de top seis einigje. Mei noch ien wedstriid te spyljen, stean se no op it sechde plak.