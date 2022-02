Definsje past oefenterrein Vliehors oan om besjitting fan kontrôletoer foar te kommen

De oanpassingen wurde oankundige yn in brief fan de minister en steatssiktaris fan Definsje oan de Twadde Keamer. Oanlieding foar dy brief is in oar ynsidint op de Vliehors. Yn 2019 rekke in F-16 skansearre by in oefening mei it boardkanon. Ut ûndersyk fan de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) docht bliken dat de oarsaak dêrfan nei alle gedachten net deugdlike oefenmunysje wie.

Net ôffjurre oefenmunysje waard yn it ferline opnij brûkt en mooglik is troch it faker laden skea ûntstien. Yn it brief skriuwe de minister en steassiktaris dat Definsje nei oanlieding fan it ynsidint ferline jier besletten hat om net ôffjurre oefenmunysje net opnij te brûken.