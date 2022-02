Tongersdei yn Peking: Lêste olympyske optreden foar Ireen Wüst

Wüst is de suksesfolste Nederlânske olympiër ea, mei seis kear goud, fiif kear sulver en twa kear brûns. Yn Peking pakte se de titel op de 1.500 meter en waard se tredde op de ploege-efterfolging. Se kin al weromsjen op in geweldige karriêre, mar der kin dus noch ien medalje by komme.

De 35-jierrige rydster pakte ien kear olympysk earemetaal op de kilometer: sulver yn 2014 yn Sotsji. Neffens de bookmakers is se yn Peking ien fan de outsiders.