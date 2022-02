FIDEO: Johan Schulting folget mei spanning de race fan omkesizzer Suzanne

Nei twa kear goud en ien kear sulver foar Suzanne op de Olympyske Spelen yn Peking rint de spanning by Johan noch mear op as oars. Hy folget har wedstriid op de 1.500 meter yn de kantine fan de golfbaan yn Emmeloord, dêr't er frijwilliger is.

Op foarhân doart er net út te gean fan in gouden medalje foar Suzanne. Hy hâldt it, hiel foarsichtich, op brûns. In foarsizzing dy't úteinliks ek útkomt.