Noed oer húsdokters op plattelân: "Als apotheek weggaat, gaat huisarts ook weg"

Esther Doeglas hat al tweintich jier in húsdokterspraktyk yn Menaam, mei in apoteek. Troch de jierren hinne hat se der hieltyd mear papierwurk by krigen. "In het begin was het allemaal best prima te doen, het gaf af en toe wat extra werk. Maar door alle wet- en regelgeving en al het verschillende beleid van verschillende zorgverzekeraars is het ontzettend moeilijk om vol te houden. Iedere zorgverzekeraar vraagt een ander merk medicatie en overal moeten drie stukken papier bij."

Om dat better op te fangen, wurket Doeglas gear mei oare praktiken. "De praktijken in de omgeving waren allemaal eilandjes, allemaal bezig met de zorg voor onze eigen patiënten. Maar we lopen ook tegen de zelfde problemen aan. We zijn heel erg bezig geweest om met elkaar te kunnen sparren en oplossingen te zoeken voor dingen die we tegen komen. We hebben een praktijkmanager die ons een stukje administratie ontneemt."