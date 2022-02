FIDEO: De kultuersektor kin ferromme sykhelje

De kultuersektor kin ferromme sykhelje mei it skrassen fan in soad coronaregels. By poppoadium Neushoorn yn Ljouwert binne se bliid dat der wer konserten kinne. Tinteleveransier Ale Siemen van Kammen sjocht de reservearringen foar it nije merkeseizoen binnenkommen. Hy hat wol wer nocht yn in 'bytsje gas jaan.'