De earste skriezen wer yn Skrok by Wommels: “Alle jierren wer in hichtepunt”

Kramer: "It binne der sa'n trijehûndert, tink ik. It moaiste is dat wy dy bistjes sa betiid yn it jier sjogge. It is gjin rekôr hear, want de skries wurdt hieltyd mear betiid yn it jier sjoen." Kramer hâldt efkes op om't de groep mei skriezen de loft yn fleant.

Alle jierren earder

Alle jierren wurdt der ûndersyk dien nei de skries, want dy liket dochs earder te kommen. Dat kin benammen troch it sêfte winterwaar. In skries kin gjin iten krije as der iis leit. Mar mei troch de sêfte winters kinne de skriezen better oerlibje.

"It is altyd wat in diskusje hear," seit Kramer. "Wy hâlde dat tsjintwurdich better yn de gaten as eartiids. De fraach is dan ek: binne wy earder, of de fûgels? Mar dat it moai is, dat is wis. Dizze fûgels binne ek nochris ringe. Dat is unyk, want it binne dus ús eigen bisten. It is alle jierren wer in hichtepunt."