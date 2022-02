RIVM: 3.507 nije coronabesmettingen yn Fryslân

Yn Fryslân is yn de ôfrûne 24 oeren ien stjergefal fêststeld as gefolch fan it coronafirus. It giet om in ynwenner fan Noardeast-Fryslân.

Der binne trije Friezen mei it coronafirus opnaam yn it sikehûs. Dat giet om ynwenners fan de gemeenten Súdwest-Fryslân (2) en Waadhoeke (1).

Lanlik

Lanlik leit it tal nije coronabesmettingen op 63.779. It trochsneed tal besmettingen fan de ôfrûne sân dagen is 67.175.