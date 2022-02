Ald-Ljouwerter bringt ynterseksueel tydskrift út: LHBTIQ+ as keunstfoarm

Van der Kamp wûn yn syn karriêre ferskate prizen. Der binne minsken dy't syn wurk pornografysk neame. "Ja, maar dat lees of hoor ik nooit in recensies van de tentoonstellingen", seit de fotograaf sels. "Het is wel zo dat mensen snel preutser aan het worden zijn. Dat betekent dat werk van mij dat tien jaar geleden prima kon, niet eens meer op het internet kan staan omdat het over een grens heen gaat."

Fan New York oant Moskou

It wurk fan de fotograaf is op in soad plakken yn de wrâld tentoansteld mei as hichtepunten New York en Moskou. Nettsjinsteande protesten yn Moskou en sels fernielingen troch knokploegen, bleau Van der Kamp in populêre fotograaf yn de Russyske haadstêd.

De eksposysje mei portretten fan transseksuelen, transgenders en travestieten, dy't trije moannen duorje soe, hat der úteinlik fiif jier hongen.