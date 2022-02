Wytlofbedriuw Seisbierrum jout bûtenlânske wurknimmers Nederlânske les

"Er ging wel eens wat mis qua te veel of te weinig in een kistje. We moeten vijf kilo witlof in een kistje doen. Van dat soort dingen willen we toch kijken of we dat beter kunnen krijgen."

Wisser wurde

Mei de lessen krije se de kâns de taal te learen en better om te gean mei kollega's, fynt ek Besir Zamfirov. Hy is fan Bulgaarske komôf. "Ik heb nummers geleerd, dagen van de week en het ging over afspraken." Hy fielt him better en wisser fan himsels op it wurk.

De lessen kinne oer praktyske saken op it wurk gean, mar ek oer hoe'tst mei ien in gewoan praatsje hâldst.