Deputearre oer ferkeap Iselmarstroom: "Wy besoademiterje gjinien"

Letter dit jier wurdt it ek foar ynwenners fan it gebiet mooglik om te partisipearjen yn it wynpark, fertelde Douwstra yn Provinsjale Steaten. "Ik wit dat dit de oerlêst fan it wynpark foar de omjouwing net fuortnimt. Dy oerlêst dy is der en dy is reëel."

It wynpark by Breesândyk mei 89 grutte turbinen wie net in idee fan Douwstra sels, fertelt de deputearre nei ôfrin. "It park is der troch de opdracht fan it Ryk om 530 megawatt oan griene enerzjy te realisearjen."

Douwstra rekkenet op Eneco

Douwstra giet der fanút dat Eneco de tasizzing om de griene stroom ek yn Fryslân ôf te setten wier meitsje sil. Gegevens dêroer hat de deputearre noch net. "It park draait noch mar in pear wiken en is noch net iens offisjeel iepene. Mar ik gean der fan út dat dit wol bart."