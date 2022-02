Undersyk nei helberens Lelyline en wentebou wurdt 8 maart iepenbier makke

Fokkens heakke der oan ta dat de ynspraak oer in nij spoartrasee wetlik de ferantwurdlikens is fan it Ryk. Dêrnjonken stiet it Provinsjale Steaten frij om ek sels ynspraak te organisearjen.

'Nije realiteit'

Neffens Fokkens leit der 'in nije realiteit' as it om de Lelyline giet, troch de tasizzing fan it nije kabinet om 3 miljard foar it projekt út te lûken. Underdiel fan it rapport dat op 8 maart ferskynt, is in foarriedige MKBA ('maatschappelijke kosten-batenanalyse') nei de helberens fan de nije spoarferbining.