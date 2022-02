Eaststellingwerf wol dyk troch Fochtelerfean ôfslute foar motorisearre ferkear

Minsken dy't oan de dyk wenje en lânbouferkear dat der wêze moat, krije in ûntheffing. De dyk wurdt fierder fysyk ôfsletten mei slachbomen. Troch kentekenwerkenning kinne ûntheffinghâlders tagong krije ta it gebiet. Fytsers kinne by de slachbom del.

De ôfsluting komt op twa plakken: by de wurkskuorre fan Natuurmonumenten en by de Bonghaar. De parkearplakken bliuwe wol berikber.

De gemeente wurket al jierren mei Natuurmonumenten oan de dyk. It doel is om de ynrjochting better oan te sluten op de Natura2000-status fan it gebiet.

Bedrigings foar natuer

It Fochtelerfean hat ferskate bedrigings: ferdrûging, hege stikstofdeposysje, klimaatferoaring en fersteuring. Neffens de gemeente is dizze earste stap no folle urginter as eardere mominten dat oer de dyk praat is.

It kolleezje nimt oer seis wiken in definityf beslút. Dêrnei kinne belanghawwenden beswier yntsjinje. As dy proseduere klear is, kinne de plannen los.