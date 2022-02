Suzanne Schulting pakt brûns nei titanegefjocht mei Choi en Fontana

Yn de finale moast Schulting al gau in gatsje ticht ride nei't Yutong Han as in spear fuortgie. Dêrnei grypte Minjeong Choi de lieding. Schulting krige in tik fan Han en moast doe opnij yn de efterfolging.

Se koe noch wol de oansluting fine by Choi en Fontana, mar it slagge har yn it lêste rûntsje net mear om de twa oare wrâldtoppers yn te heljen. Op de streek wie Fontana - de winneres fan de 500 meter - trije tûzensten fan in sekonde rapper.

Schulting slút de Olympyske Spelen ôf mei twa gouden medaljes, ien sulveren en ien brûnzen.

Ienfâldich nei de finale

Sûnder problemen hie Schulting har pleatst foar de finale. Yn har kwartfinale begûn se op it each kalm. Mei goed fjouwer rûntsjes te gean grypte se de lieding en dy stie de oppermachtige Friezinne net mear ôf. As ritwinner pleatste se har foar de heale finales.

Yn dy heale finale lei de trijefâldich olympysk kampioene lang op it tredde plak. Even drige se yn de drokte te kommen, mar mei in fenomenale aksje pakte se de kopposysje. Allinnich de Belgyske Hanna Desmet koe har folgje. Dy waard twadde en gong mei nei de finale.