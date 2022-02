Schulting nei finale op 1.500 meter, De Vries net

Rianne de Vries is by har debút op de Olympyske Spelen útskeakele yn de heale finale. Se kaam as fiifde oer de streek yn in rit dy't yn in olympysk rekôr wûn waard troch topfavorite Kimjeong Choi.

Nei protest yn heale finale

De Vries kaam op bysûndere wize terjochte yn de heale finale. Yn de kwartfinale finishte se as fjirde en har tiid wie net rap genôch om troch te gean. Nei protest mocht se dochs troch, omdat der problemen wienen mei de tiidwaarnimming yn har rit. It bliek nammentlik dat se in rûntsje te folle riden hienen. Foar de útslach is dêrnei sjoen nei de trochkomst fan De Vries nei it foarlêste rûntsje (wat dus de lêste wêze moatten hie).

Dy tiid wie net goed genôch en dus wie De Vries yn prinsipe útskeakele. Mar as De Vries en har kollega's witten hienen dat se al yn it lêste rûntsje sieten, hienen se mooglik hurder riden. Dêrom waard se dochs talitten oan de heale finalen.