Oanpak sintrum Bûtenpost ferget 2,2 miljoen euro

In rekonstruksje moat it Bûtenposter sintrum oantrekliker meitsje. De plannen foar in moaier winkelgebiet binne ôfrûne perioade makke troch in brede wurkgroep. It is de bedoeling dat Bûtenpost in kompakter en fuotgongersfreonlik sintrum krijt mei ûnder oare grien en terrassen.

Wat it kolleezje oanbelanget wurdt it kredyt fan 2,2 miljoen euro beskikber steld. De ried fan Achtkarspelen behannelet it foarstel begjin takom moanne.