De toan fan Froukje Sijtsma: "Fjouwer kear ferkearing"

Hy hat in swarte hoed op, in blommich boesgroentsje en om syn slanke liif in swartwite skildersskelk mei allegear kwasten yn it bûske foarop. Hy strielt. Hokker iepeningssin oft ik krekt brûk wit ik net rjocht mear, mar al rillegau haw ik it ferhaal fan Hendrik te pakken.

Hy is fereale, en net sa'n bytsje ek. Alle kearen at er yn dy prachtige eagen fan Thea sjocht, dan fielt hy se wer: dyselde flinters as yn 1963, doe't se as twa tieners foar it earst mei inoar tuten. Mar it bliuwt net by dy iene kear. Se krije yn totaal fjouwer kear ferkearing. Pas yn 2018, hast 55 jier nei dy earste tút, sizze se elkoar ta dat se de rest fan harren libbens by inoar bliuwe sille.

Fansels bin ik stjerrende benijd nei it leafdesferhaal fan dizze twa santigers, mar ik kin it se noch net fuortendaalks freegje, om't ik earst op de radio foar Simmer yn Fryslân ferslach dwaan sil fan it nije fytspaad tusken Winaam en Mullum. As ik alles oer de nije fytsferbining yn it doarp te witten kaam bin, pak ik myn kâns om Hendrik Dijk en Thea Holwerda, live op de radio, fertelle te litten oer harren bysûndere românse. Hoe kin it dat se pas nei fjouwer kear ferkearing witte dat se net sûnder elkoar wolle?

De earste kear dat it stel ferkearing krijt, is Thea 13 en Hendrik 15. Thea wennet al har hiele libben op Skiermûntseach. Hendrik groeit op by De Skâns (Eastmahorn) en ferhûzet as er 12 jier is nei it eilân. It is leafde op it earste gesicht, mar de suertsjeferkearing duorret mar trije moannen. It giet út, om't Thea har heit it net lije wol. Hy fynt har te jong en boppedat hat Hendrik in kweanamme op it eilân. In wyldebast, dy't mei syn twa freonen graach kattekwea úthellet.

Mar Skier is lyts. Yn de wintermoannen, at de badgasten fuort binne, lûkt de jongerein wer nei elkoar ta. As Thea 16 is en Hendrik 18 fine se elkoar opnij. Se binne twa jier feint en faam, mar diskear lûke se sels de stekker derút. Hendrik wennet al in skoft yn Noard-Hollân, hy folget oan de Gerard Rietveld Academie yn Amsterdam in keunststúdzje. "Us wrâlden wienen sa oars, wy rekken elkoar kwyt", fertelt Hendrik.

Letter komt ek Thea oan wâl foar in koksoplieding en komt yn Amsterdam te wenjen. As Hendrik har adres te witten komt, giet hy der op in dei hinne en it fjoer flammet fuort wer op. De leafde foar elkoar liket noch lang net dôve. Hendrik en Thea prate oeren en oeren. Se krije foar de tredde kear ferkearing. "En doe hawwe wy foar it earst ek 'stoute' dingen mei elkoar dien hin", laket Hendrik ûndogens.

In pear moannen nei dy simmerske middei dat ik Hendrik en Thea moete, sit ik by harren thús oan tafel. We meitsje tv-opnamen foar in leafdesreportaazje foar HEA! Se prate mei fjoer en faasje oer harren românse. At se foar de tredde kear ferkearing hawwe, keapje se tegearre in wenboat. Mar nei twa jier is it op en dien. "Wy wiene sa ôfgryslik ferskillend", leit Hendrik út. "Dat binne wy noch altyd, mar yn dy tiid wurke it net." Thea tinkt dat se noch te jong wienen. "De ien wist wat er woe en de oar net. We wienen beiden noch folop yn ûntwikkeling, dat gie net mei elkoar."

Tweintich jier hawwe se gjin kontakt. Hendrik swalket oer de wrâld en wennet as keunstner yn ferskillende lannen. Beide trouwe en krije bern. Mar yn 1991 begjint it by Hendrik yn Amearika te kribeljen. Hoe soe it dochs mei Thea wêze? Se krije wer kontakt. En alle kearen at er efkes yn Nederlân is, prate de twa as freonen ôf. En se skriuwe inoar hiele lange brieven en kaartsjes. De map fol korrespondinsje leit op tafel. De fonk is der yn dy tiid noch altyd, mar beide hawwe in goed libben mei in gesin en se beslute dêrom om der neat mei te dwaan.

De dochter fan Thea nimt yn 2005 kontakt op mei Hendrik, om te fertellen dat har mem widdofrou wurden is. En as hy yn 2007 yn Nederlân komt, nimt hy in beslút. Hy komt werom nei Fryslân. Syn partner yn Amearika, dy't no noch altyd syn bêste freondinne is, is bliid foar Hendrik. Se frege har by it sjen fan al dy brieven altyd al ôf wêrom't de twa oait út elkoar gien wienen. Yn 2018 stappe Hendrik en Thea lang om let yn it houliksboatsje.

"Hjir litte wy it by", laket it stel. "Wy gean net foar de fiifde kear ferkearing." Ik wurd der suver emosjoneel fan dat safolle tiid oer hinne gien is. Leafde is bytiden in grut riedsel. Soms binne je der bot mei oan, freget it geduld, wiisheid of moed. Hoe prachtich is it dan ek om te sjen hoe't Hendrik en Thea, noch altyd sa ôfgryslik ferskillend, sa fereale binne en har hielendal thús fiele by elkoar."