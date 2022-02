Epemastate ferkocht oan nije stichting foar behâld stinzen

Van Eysinga syn bern ha der gjin belang by, fertelde er. "Ik kan Epema State dus beter verkopen en er goede eigenaren voor vinden en een mooie bestemming aan geven. Cultureel erfgoed moet in stand worden gehouden."

De stichting Stinze-Stiens is yn augustus 2021 oprjochte. Ien fan de doelstellingen is om histoarysk wichtige bûtenpleatsen, parken en tunen yn Fryslân te behâlden en te ûntwikkeljen.

De oankeap fan Epema State past goed by dy doelstelling, seit Willem van Riemsdijk, ien fan de grûnlizzers fan de stichting. "Epema State is een van de vijf overgebleven states rond de voormalige Middelzee met historische stinzenflora." De oare fjouwer binne Harsta State, Martenastate, Dekema State en it Poptaslot.