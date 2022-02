Tefreden De Vegt noch fjouwer jier direkteur skybûn: "Prestaasjes binne poerbêst"

It is hiel oars as by it reedriden. "Hast totaal oare krêftfjilden. It snowboarden is mei de big air in sjuerysport bygelyks. In hiel soad grutte nammen binne de finale net goed trochkaam en wy sitte mei twa minsken by de bêste seis. Ik bin tige tefreden."

Hy hopet dat de bylden ynspirearje. "Benammen foar de jeugd, dêr geane we al in bytsje fan út. It binne jonge minsken, Melissa Peperkamp noch mar 17 jier. En dan al op dit nivo, flakby it poadium. Dan bist gewoan wrâldtop."