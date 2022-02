Soarchsintrum Hof en Hiem set mantelsoargers yn fanwege sykte ûnder personiel

Brânsjferiening foar reisbussen Busvervoer Nederland kin him foarstelle dat touringcarûndernimmers wat losser omgean mei de mûlkapkesplicht. De maatskippij giet wer iepen, mar yn bussen, treinen en fleantugen moatte passazjiers noch wol in mûlkapke op hawwe. Dat jildt foar bussen yn it iepenbier ferfier likegoed as foar reisbussen. En dêr is de brânsjferiening it net mei iens.

Fêste groepen

Reisbussen ferfiere faak fêste groepen. De passazjiers kenne inoar goed, bygelyks klasgenoaten op in skoalreiske of sportteams nei in útwedstriid. Ast inoar kenst, tinkst ominoar, neffens foarsitter Bertho Eckhardt fan Busvervoer Nederland. De kâns op besmettingen is folle lytser as yn it iepenbier ferfier of de loftfeart.

Fentilaasje

Boppedat is de fentilaasje yn in touringcar gelyk of better as dy fan ferskate binnenlokaasjes, dêr't de mûlkapkeplicht wol al foar in grut part ferfalt.