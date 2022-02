Coronanijs 16 febrewaris: Nij Smellinghe hâldt foarearst fêst oan coronaregels

Minsken dy't it Janssen-faksin én in booster krigen, kinne fan "medio maart " ôf mooglik in ekstra prik krije. Dat seit soarchminister Ernst Kuipers yn in debat mei de Twadde Keamer. Woansdei kundige it Belgyske kabinet oan dat Belgen mei Janssen en in booster trije moannen nei de oppepprik in nije helje kinne.

"Ik ûndersykje op it stuit oft we in ekstra prik oanbiede kinne foar dizze groep minsken", seit Kuipers op fragen fan Caroline van der Plas fan de BoerBurgerBeweging. Yn bygelyks Dútslân en Frankryk krijst mei allinnich Janssen en in inkelde booster net oeral tagong. It kabinet hat de sûnensried om advys frege oer de ekstra booster.

Sa'n nije prik kin pas trije moannen nei de lêste set wurde, fertelt de minister. De measte minsken hawwe yn desimber harren booster sette litten, seit er.